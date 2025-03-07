Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το βράδυ της Παρασκευής το Σύνταγμα, στο συλλαλητήριο των συνδικάτων, των φοιτητικών συλλόγων και των μαζικών φορέων για την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών.

Έξω από το κτήριο της Βουλής, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για την πρόταση μομφής έστειλαν μήνυμα πως «η οργή τους δεν κοπάζει αλλά δυναμώνει και στρέφεται ενάντια στην πολιτική στο ζύγι της οποίας τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων βαραίνουν περισσότερο από τις ανάγκες, τα δικαιώματα, τις ζωές του λαού και των παιδιών του».

Επόμενος σταθμός η μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, την Πέμπτη 13 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα, με τίτλο «Ένα τραγούδι για τα παιδιά στα Τέμπη… Θα φτάσουμε στο τέρμα! Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

«Και από αυτήν εδώ τη συγκέντρωση, όπως και με το πρωινό μας συλλαλητήριο, καταθέτουμε για άλλη μια φορά τη μόνη γνήσια μομφή απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ, απέναντι σε όλους αυτούς που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Απέναντι σε όλους αυτούς που "μπαζώνουν" διαρκώς τις πραγματικές αιτίες αλλά και τις ευθύνες τους!», τόνισε η Ελένη Καρτελιά, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντείου.

«Μόνο εμείς μπορούμε να τους στείλουμε στον αγύριστο, και όχι τα κόμματα που μαζί με τη ΝΔ ψήφιζαν την ιδιωτικοποίηση του σιδηρόδρομου, ψήφιζαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ζητούσαν την πλήρη κατάργηση του άρθρου 16, που πριν λίγες μέρες ψήφισαν τα Ωνάσεια σχολεία», υπογράμμισε.

Αμέσως μετά στην εξέδρα βρέθηκαν οι «Υπεραστικοί»: «Βροντοφωνάζουμε μαζί σας και σήμερα: 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Στον δρόμο του αγώνα τιμάμε τους νεκρούς μας», τόνισαν και γέμισαν το Σύνταγμα με τους στίχους και τη μουσική του νέου τους τραγουδιού, "Ξανά λαός", το οποίο ακούστηκε στις κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνέβαλαν ο Παρασκευάς Θεοδωράκης, από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, καθώς και η Μαριάνθη Σοντάκη και ο Γιώργος Τσαγκαράκης, από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, διαβάζοντας κείμενα.

Στη συνέχεια ανέβηκαν μαζί στο βήμα η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου φοιτητή Γιώργου Παπάζογλου, και η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη.

«Πως είναι δυνατόν να συμβεί μετωπική σύγκρουση το 2023;», αναρωτήθηκε η Δέσποινα Γκανίδου, και ανέφερε «τα είδαμε τα αποτελέσματα του ελεύθερου ανταγωνισμού στον σιδηρόδρομο, τα νιώσαμε με τον χειρότερο τρόπο».

Μίλησε ακόμα για το πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και στο κύμα της κοινωνικής αφύπνισης που διαμορφώθηκε αναφορικά με τις ελλείψεις στον σιδηρόδρομο σημειώνοντας, χαρακτηριστικά, «τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν απόρροια μιας πολιτικής που συσσωρεύει κινδύνους και ανασφάλεια, μιας πολιτικής που δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή».

«Ευχαριστούμε που είστε στον δρόμο για τα παιδιά μας», είπε η Μαρία Ντόλκα, μεταφέροντας μέσα σε θερμά χειροκροτήματα την απόφαση των οικογενειών να μη σταματήσουν να παλεύουν για να δικαιώσουν τους αγαπημένους τους.

Από τα μεγάφωνα ακούστηκαν επίσης οι στίχοι που έγραψε μια μαθήτρια του δημοτικού από την Αίγινα.

«Η πρόταση μομφής δεν προήλθε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προήλθε από τον λαό», διαμήνυσε ο Βασίλης Ζαβογιάννης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ. «Δεν τους εμπιστευόμαστε. Επιμένουν στην απελευθέρωση του σιδηρόδρομου», κατήγγειλε, και αναφέρθηκε στα βήματα που «ναρκοθέτησαν την ασφάλεια στα τρένα».

Τις χιλιάδες λαού, εργαζόμενων, νεολαίας που διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, χαιρέτισε ο Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. «Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε να παραγραφεί αυτό το πρωτοφανές έγκλημα που έχει κρατική σφραγίδα και για αυτό απαιτούμε να λογοδοτήσουν όλοι οι πολιτικά και ποινικά υπεύθυνοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «η "πραγματική μομφή" γίνεται στον δρόμο καθώς είναι αδύνατον να "στριμώξουν" την κυβέρνηση οι πολιτικές δυνάμεις που τεμάχισαν, υποστελέχωσαν και διέλυσαν το σιδηρόδρομο».

«Αυτό το κράτος που πιστά υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις μπροστά στα μάτια όλης της χώρας έδειξε την αποκρουστική του μορφή. Τη βρωμιά που αναδύει από κάθε του πτυχή. Γιατί είναι το κράτος που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, αυτών που για να μετράνε μερίσματα με τη δική μας δουλειά», είπε. Αναφερόμενος στην κατάσταση στον σιδηρόδρομο, υπενθύμισε ότι «τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις και άλλοι τόσοι υπουργοί δεν φρόντισαν να γίνουν τα αυτονόητα, να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή κίνηση των τρένων».

«Τη μομφή κατά της κυβέρνησης και της πολιτικής της την κάνουμε εμείς, τα εργατικά σωματεία, οι μαζικοί φορείς, οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, ο περήφανος λαός που έχει βγει στο προσκήνιο και στο διάβα του δεν μπορεί να σταθεί τίποτα», είπε ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

«Η μομφή όσων κομμάτων έβαλαν το χέρι τους στον τεμαχισμό των τρένων, το ξεπούλημα, την ιδιωτικοποίηση στην εφαρμογή της "απελευθέρωσης" και των 3 μνημονίων της ΕΕ, είναι ψεύτικη, υποκριτική. Μαζί τα έκαναν και τώρα μπροστά στην κατακραυγή αρχίζει και καρφώνει ο ένας τον άλλον. Όλοι μαζί πρέπει να πάνε στα τσακίδια!Όλοι», πρόσθεσε.

Αναφέροντας ότι «ο ίδιος ο Μητσοτάκης ομολόγησε ότι πολύ μετά το 2027 το τρένο θα είναι ασφαλές, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν» πρόσθεσε ότι «ο πρωθυπουργός ενώ έκανε την εξοργιστική αυτή παραδοχή μέσα στη Βουλή, δεν είχε κανένα πρόβλημα να εγκρίνει 800 δισ. μαζί με τους άλλους πολεμοχαρείς αρχηγούς της ΕΕ, για τη συνέχιση του πολέμου, για όπλα στον Ζελένσκι, και όπου αλλού».

Από το βήμα της συγκέντρωσης, ο Μ. Μπεκρής τόνισε πως «τα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης να πνίγει τα συλλαλητήρια με τόνους χημικών, χρησιμοποιώντας τους γνωστούς μηχανισμούς κράτους και παρακράτους, αλλά και τους "πληρωμένους παπαγάλους" της στα ΜΜΕ, δεν φοβίζει τα συνδικάτα και τον λαό».

