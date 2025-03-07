Επεισόδια ξέσπασαν στην πορεία που είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Μετά το Διοικητήριο, και ενώ ένα μεγάλο μέρος της πορείας βάδιζε επί της οδού Αγίου Δημητρίου, από τα τελευταία μπλοκ, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπα τους επιτέθηκαν σε αστυνομικούς των ΜΑΤ με αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με κρότου λάμψης και δακρυγόνα και ακολούθησε ρίψη μολότοφ στο οδόστρωμα και πετροπόλεμος, με τις αστυνομικές δυνάμεις, που παρενέβησαν με αποτέλεσμα να κοπεί η πορεία στα δύο.

Από τη μολότοφ έπιασαν φωτιά απορρίμματα σε κάδο και οι κουκουλοφόροι έσπασαν τζαμαρία καταστήματος εστίασης.

Στη συνέχεια τα επεισόδια γενικεύτηκαν και οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιές σε κάδους στην Αγίου Δημητρίου από το ύψος της εκκλησίας μέχρι την Αγίας Σοφίας. Τελικά οι αστυνομικοί απώθησαν τους διαδηλωτές σε γύρω στενά.

Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές.

Το κύριο σώμα της πορείας έφτασε στην Καμάρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

