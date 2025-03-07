Επεισόδια ξέσπασαν περίπου στις 22:00, όταν ομάδα κουκουλοφόρων έριξε μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δίπλα από το άγαλμα του Αγνώστου Στρατιώτη. Στη συνέχεια ακολούθησαν συγκρούσεις των κουκουλοφόρων με τους αστυνομικούς, που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών, ενώ χρησιμοποιήθηκε και το υδροβόλο όχημα «Αίαντας».

Υπενθυμίζεται ότι συλλαλητήριο έλαβε χώρα από τις 19:00 για την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών, που εξελίχθηκε έξω από τη Βουλή και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας από εργατικά συνδικάτα και ομοσπονδίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το πρωί, υπενθυμίζεται ότι στο Σύνταγμα, με τη συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών και μαθητών, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση για τα Τέμπη.

Το παρών έδωσε στο πρωινό συλλαλητήριο της Λάρισας και ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τα παιδιά του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Την ίδια στιγμή στη Βουλή, μιλά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς συζητιέται η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία αργότερα σήμερα.

