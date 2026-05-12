Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ.

Όπως αναφέρει το thestival, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν ουρλιαχτά, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές

Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται, άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί ελαφρά 6 άτομα από τις επιθέσεις.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

