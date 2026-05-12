Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΑΠΘ: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ - 6 τραυματίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν και ακούγονταν ουρλιαχτά, ενώ οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αριστοτέλειο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ.

Όπως αναφέρει το thestival, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν ουρλιαχτά, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές

Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται, άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί ελαφρά 6 άτομα από τις επιθέσεις.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΛΑΣ αναρχικοί επεισόδια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark