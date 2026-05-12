Τον εμπρησμό αυτοκινήτου που ανήκει στον Ηλία Ψυρούκη, πολίτη γνωστού για την αντίθεση του επανειλημμένα σε πράξεις κακοποίησης ζώων και ιδιαίτερα αλόγων στη Λέσβο, διερευνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως έγινε γνωστό το αυτοκίνητό του, έγινε παρανάλωμα του πυρός τα χαράματα της περασμένης Κυριακής, στο χώρο όπου το είχε σταθμεύσει στην κωμόπολη της Αγιάσου όπου και διαμένει.

Πριν από δύο εβδομάδες είχε βανδαλιστεί και πάλι το αυτοκίνητο του, ενώ το βράδυ της Ανάστασης είχε καταγγείλει πολίτη που στην Αγιάσο πυροβολούσε άσκοπα, πανικοβάλλοντας τα ζώα του. Μάλιστα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 34 μηνών από το αυτόφωρο πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης. Ας σημειωθεί ότι ο Ηλίας Ψυρούκης έχει καταθέσει στις αρχές στοιχεία για τις απειλές, που, όπως υποστηρίζει, δέχεται εδώ και καιρό, με αφορμή τις φιλοζωικές καταγγελίες του. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Σταθμός Αιγαίου της ΕΡΤ, έχει καταθέσει στον εισαγγελέα στοιχεία και βίντεο για κακοποίηση αλόγων κατά τη διάρκεια πανηγυριών.

Να αναφέρουμε ότι ο Ηλίας Ψυρούκης αποφάσισε να επιστρέψει στη γενέτειρα του πριν από δύο χρόνια και να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα, είχε ήδη διαγράψει μια αξιοσημείωτη επιστημονική πορεία στις διαστημικές τεχνολογίες, ενώ το 2021 αποτέλεσε μέλος της λίστας Forbes 30, under 30 - Greece 2021.

Πηγή: skai.gr

