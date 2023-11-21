Στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης στην πρακτική της Ελλάδας για τις εξαρτήσεις

Το Κέντρο Ημέρας με υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας και την Κινητή Μονάδα του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη, όπου και συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ κ. Αθανάσιο Θεοχάρη, αλλά και τα στελέχη της δομής επισκέφθηκε ο Διευθυντής του EMCDDA κ. Alexis Goosdeel



Όπως επεσήμανε ο κ. Goosdeel κατά την επίσκεψή του η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), παρακολουθεί στενά την πολιτική που εφαρμόζει η χώρα μας στο πεδίο των εξαρτήσεων. Τα 5 Κέντρα Ημέρας του ΟΚΑΝΑ, ο νέος Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης, οι Κινητές Μονάδες Παρέμβασης, η εντατικοποίηση των δράσεων streetwork και η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης Ναλοξόνης από όλους, αποτελούν από τις πιο σημαντικές και πρωτοπόρες παρεμβάσεις ολιστικής προσέγγισης για τη αντιμετώπιση της εξάρτησης και των πιθανών συνοδών προβλημάτων στην Ευρώπη, όπως η αστεγία, η αντιμετώπιση υπερδοσολογίας, η ανάγκη για κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών, καθώς και η ανάγκη για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σίτιση και παροχή ιματισμού.





Ολιστική φροντίδα εξαρτημένων στα Κέντρα Ημέρας



Συγκεκριμένα, τα Κέντρα Ημέρας του ΟΚΑΝΑ στοχεύουν στην ολιστική φροντίδα των εξαρτημένων συμπολιτών μας για την κάλυψη των βασικών βιοτικών τους αναγκών, παρέχοντας παράλληλα και υπηρεσίες βραχείας φιλοξενίας για την αντιμετώπιση και της αστεγίας. Το Κέντρο Ημέρας με υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας του ΟΚΑΝΑ (MIS 5045167) επί της Κωστή Παλαμά, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς αντίστοιχα και η Κινητή Μονάδα. (MIS 5041775). Τόσο η Κινητή Μονάδα Παρέμβασης, όσο και το Κέντρο Ημέρας καλύπτουν ανάγκες φροντίδας του πεδίου καθημερινά. Ο Διευθυντής του EMCDDA τόνισε τη σημασία της ολιστικής αντιμετώπισης της εξάρτησης και πως τα Κέντρα Ημέρας και οι Κινητές Μονάδες, με την πρωτοποριακή λειτουργία τους, συμβάλουν σε αυτό, καθιστώντας τα πλέον παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για όλη την Ευρώπη. Τα έργα αυτά που χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ αποτελούν πολύ βασικές υπηρεσίες, που θα πρέπει να συνεχιστούν χρηματοδοτικά, και να διασφαλιστεί η λειτουργία τους και μετά τις χρηματοδοτήσεις.





Νέες προκλήσεις και ουσίες στο πεδίο



Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν και οι νέες προκλήσεις από την εμφάνιση νέων ουσιών στο πεδίο που η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Δόθηκε έμφαση στη σημασία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε τόσο η Ευρώπη όσο και η χώρα μας να είναι έτοιμες να ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές προκλήσεις.





Σημαντικά βήματα της Ελλάδας για τις παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις



Ο Διευθυντής κ. Goosdeel, τόνισε ότι τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση της εξάρτησης στην χώρα μας από τον ΟΚΑΝΑ, θέτουν τη χώρα μας ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε όλη την Ευρώπη. Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ άλλωστε, τα τελευταία τρία έτη έχει θέσει ως προτεραιότητα την ολιστική προσέγγιση και φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων, αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει για την περαιτέρω αντιμετώπιση της εξάρτησης και εξέλιξη του εξαρτημένου ατόμου. Η πολυεπίπεδη και ανθρωποκεντρική αυτή προσέγγιση σήμερα καθιστά τον ΟΚΑΝΑ έναν από τους πιο ολοκληρωμένους Οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, όπου καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των αναγκών των εξαρτημένων ατόμων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αναφορά του Διευθυντή στην μετεξέλιξη του EMCDDA σε EUDA (EUROPEAN UNION DRUG AGENCY) και την αποστολή του νέου πλέον φορέα, καθώς και στις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υφυπουργού Υγείας κ. Βαρτζόπουλου για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην χώρα μας.

Οι ανάγκες αλλάζουν, έτσι και η προσέγγιση πρέπει να αλλάξει και να εκσυγχρονιστούν όλες οι υπηρεσίες με στόχο την αντιμετώπιση της εξάρτησης σε όλες τις περιοχές και με όλες τις θεραπευτικές δυνατότητες και προσεγγίσεις, προς όφελος των ίδιων των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα καθημερινά.



