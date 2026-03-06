Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, με το υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.

Σήμερα Παρασκευή (6/3) αναμένονται να έρθουν με 2 πτήσεις από τη Μουσκάτ και άλλοι Έλληνες πολίτες. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί με τη Sky Express και η επόμενη από την Aegean.

Ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού θα προγραμματίζονται και τις επόμενες ημέρες εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ήδη 162 άτομα επέστρεψαν στις 3 και 4 Μαρτίου σε ελληνικό έδαφος έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα. Συγκεκριμένα, 93 επαναπατρίστηκαν από το Ομάν, 42 από τη Βηθλεέμ και 27 μέλη της ομάδας Νέων του Άρη Θεσσαλονίκης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Φύγαμε λίγες ώρες πριν τους πυραύλους» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Με ανάμεικτα συναισθήματα ανακούφισης και σοκ επέστρεψαν οι Έλληνες που βρίσκονταν στο Ομάν, περιγράφοντας στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές που έζησαν. Όπως ανέφεραν, η μεγαλύτερη αγωνία προκλήθηκε όταν η αρχική πτήση μέσω Άμπου Ντάμπι ακυρώθηκε, ωστόσο οι ελληνικές αρχές αντέδρασαν άμεσα.

Από την πρώτη ημέρα άφιξής τους στο Ομάν, ο Πρέσβης και η Πρόξενος δημιούργησαν ομάδα επικοινωνίας στο WhatsApp για την πλήρη καταγραφή των Ελλήνων πολιτών. Η επιστροφή τους ολοκληρώθηκε κυριολεκτικά στο «παρά πέντε», καθώς οι πρώτοι πύραυλοι έπεσαν στην περιοχή του Άμπου Ντάμπι λίγες ώρες μετά την απογείωση του αεροσκάφους.

Το C-130 επέστρεψε με 91 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι

Στις 19:27 της Πέμπτης (5/3) προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 με τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι, εκ των οποίων και 13 συγγενείς της ομάδας των αθλητών του Άρη.

Στο σημείο άφιξης τους περίμενε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Χούπης, και ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λόγω της κρισιμότητας των συνθηκών, οι αποστολές εκτελούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ενώ ο προγραμματισμός των επόμενων πτήσεων δεν θα ανακοίνωνεται για λόγους ασφαλείας.

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας ότι όλες οι ελληνικές δυνάμεις που επιχειρούν ή βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό παραμένουν ασφαλείς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης στους Έλληνες πολίτες.

Στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

