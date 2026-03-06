Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Καραμπόλα τριών οχημάτων έχει σημειωθεί στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Λεωφόρου Σχιστού, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα και στις δύο κεντρικές λεωφόρους προς το σημείο συνάντησής τους.

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί, στην άνοδο Κηφισού από Λένορμαν προς Νέα Χαλκηδόνα, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής προς το Ζεφύρι, στην ανηφόρα Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς στο τελευταίο χιλιόμετρο προς την Ομόνοια και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας.

