Στη σύλληψη 4 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε νησιά των Δωδεκανήσων προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Κω. Μαζί τους συνελήθφη ακόμα ένα άτομο - όλοι ημεδαποί - για το οποίο προέκυψε η εμπλοκή του στην προμήθεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ωστόσο η δράση του να εντάσσεται στην εγκληματική ομάδα.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα.

Επισημαίνεται ότι, δεν διακριβώθηκε συμμετοχή αστυνομικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων στις παράνομες ενέργειες της εγκληματικής ομάδας.

Έρευνα μετά από «καρφωτή» - Είχαν σταθερούς πελάτες

Η οργάνωση εξαρθρώθηκε μετά από σχετική καταγγελία. Όπως διαπιστώθηκε μετά αξιοποίηση πληροφοριών, δεδομένων και ειδικών ανακριτικών ενεργειών, η δράση της εγκληματικής ομάδας λάμβανε χώρα τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, πραγματοποιώντας συνολικά τουλάχιστον 151 εξακριβωμένες πράξεις διακίνησης.

Τα μέλη της, έχοντας διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους και κοινό σχέδιο δράσης, δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης, σε δίκτυο σταθερών «πελατών», κυρίως στα νησιά της Κω και της Καλύμνου.

Για την υποστήριξη της δράσης τους, τα μέλη προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από τρίτους διακινητές, τις απέκρυπταν σε χώρους που γνώριζε αποκλειστικά το καθένα και στη συνέχεια προέβαιναν σε διαμοιρασμό τους, ανάλογα με τη ζήτηση του πελατολογίου που είχε αναπτύξει ο κάθε κατηγορούμενος.

Παράλληλα, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, πραγματοποιώντας συναντήσεις σε ελεγχόμενους χώρους και χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη ορολογία για τα είδη και τις ποσότητες των ναρκωτικών, προκειμένου να αποκρύπτουν το πραγματικό περιεχόμενο των συνομιλιών τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καταστήματα και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -9- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

· δενδρύλλιο κάνναβης,

· ζυγαριά ακριβείας,

· πιστόλι,

· ναρκωτικά χάπια, χωρίς σχετικές ιατρικές συνταγές,

· μεταλλικοί τρίφτες με αποσπάσματα κάνναβης και

· το χρηματικό ποσό των -3.550- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

