Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Καστελλόριζο

Το επίκεντρο της δόνησης που σημειώθηκε σημειώθηκε στις 07:35, εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, 156 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Μεγίστης

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:35 ανοιχτά του Καστελλόριζου, σε απόσταση 595 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 35 χλμ. 

