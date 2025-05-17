Μετεξεταστέοι 7 από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας

Μετεξεταστέοι κρίνονται επτά από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, με βάσει την βαθμολογία που τους δίνουν οι πολίτες, μέχρι στιγμής, στην πλατφόρμα αξιολόγησης που δημιούργησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η εφημερίδα Καθημερινή παρουσιάζει τα πρώτα στοιχεία για τους Δήμους Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Πάτρας, Πειραιά και Περιστεριού για τους οποίους έχουν ψηφίσει περισσότεροι από 9.000 πολίτες βαθμολογώντας τους τομείς καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, σχολείων, πρασίνου και πάρκινγκ.

Με άριστα το 10, ο μέσος όρος των δήμων ανέρχεται στο 3,9, με τον Δήμο Περιστερίου μόνο να περνάει την βάση του 5.

Στην έρευνα που ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή, υψηλές είναι οι βαθμολογίες για τις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους σε αντίθεση με εκείνες όπου απαιτείται φυσική παρουσία των πολιτών.

Όσον αφορά τις ηλικίες που ψήφισαν, τη μερίδα του λέοντος έχουν οι 45-54, που αποτελούν το 28,7 των ψηφισάντων και ακολουθούν οι 55-64 με 23,4%, οι 35-44 με 19,6%, οι 65 και πάνω με 13,9% και τελευταίοι οι 25-34 με 10,6% και οι 18-24 με μόλις 3,9%

