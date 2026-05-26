Την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλώρινα, από το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Ειδικότερα, θα εκτελούνται δύο ζεύγη απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - Φλώρινα και αντίστροφα, με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναλυτικά, τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

Από Θεσσαλονίκη προς Φλώρινα:

Αμαξοστοιχία 731: αναχώρηση στις 10:40 - άφιξη στις 13:44

Αμαξοστοιχία 733: αναχώρηση στις 13:55 - άφιξη στις 17:01

Από Φλώρινα προς Θεσσαλονίκη:

Αμαξοστοιχία 730: αναχώρηση στις 06:45 - άφιξη στις 09:49

Αμαξοστοιχία 732: αναχώρηση στις 14:15 - άφιξη στις 17:21

Οι ενδιάμεσες στάσεις του σιδηροδρομικού δρομολογίου είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: Σίνδος, 'Αδενδρο, Πλατύ, Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα, Σκύδρα, Έδεσσα, 'Αρνισσα και Αμύνταιο.

Επισημαίνεται ότι, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 730 (Φλώρινα - Θεσσαλονίκη) στις 30 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο και ενδιάμεσες στάσεις σε: Αμύνταιο, 'Αρνισσα, Έδεσσα, Νάουσα, Βέροια, Αλεξάνδρεια και Πλατύ. Από τις 31 Μαΐου 2026 το δρομολόγιο θα εκτελείται κανονικά με αμαξοστοιχία.

Παράλληλα, οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - Θεσσαλονίκη (1735, 1736) θα λειτουργούν με νέα ώρα αναχώρησης και άφιξης, ως εξής:

Αμαξοστοιχία 1735 (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα): αναχώρηση στις 18:30 - άφιξη στις 20:12

Αμαξοστοιχία 1736 (Έδεσσα - Θεσσαλονίκη): αναχώρηση στις 20:45 - άφιξη στις 22:27

Σημειώνεται ότι οι λεωφορειακές γραμμές που είχαν υποκαταστήσει τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Έδεσσα - Φλώρινα - Έδεσσα παύουν να λειτουργούν επίσης από τις 30 Μαΐου 2026.

Η επανέναρξη των δρομολογίων προς Φλώρινα συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και της βιώσιμης κινητικότητας, προσφέροντας αξιόπιστες επιλογές μετακίνησης για το επιβατικό κοινό.

Πηγή: skai.gr

