Με την ψήφο 5.400 μελών ο συνδυασμός «Το επιμελητήριο μας» με επικεφαλής τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, κέρδισε τις εκλογές στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση για την τριήμερη εκλογική διαδικασία η οποία, όπως σημειώνεται, «χαρακτηρίστηκε από την ομαλή ροή, την ταχύτητα και την άμεση εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων».

Ο νικητής των εκλογών, κ. Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε για το εκλογικό αποτέλεσμα:

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους τίμησαν το συνδυασμό μας με την ψήφο τους. Μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας που δεν είναι άλλο από τη στήριξη όλων των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Αποτελούσε για εμάς πρόκληση να πείσουμε τα μέλη μας να συμμετέχουν στις εκλογές καθώς λόγω της υποψηφιότητας ενός συνδυασμού ορισμένοι θεωρούσαν ότι η δική τους συμμετοχή δεν θα ήταν απαραίτητη. Τελικά καταφέραμε να συγκεντρώσει «Το επιμελητήριο μας» περίπου όσους ψήφους συγκέντρωσαν όλοι μαζί οι συνδυασμοί στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, το 2017.

Με ανανεωμένη τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ε.Ε.Α. εισέρχεται δυναμικά στη νέα εποχή.

Δεσμεύομαι ότι όλα τα μέλη της Διοίκησης θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας που στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οι μικρομεσαίοι και στην ανάπτυξη του επιχειρείν.

Πρώτο μας μέλημα η διατήρηση της ενότητας. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια. Σηκώνουμε τα μανίκια και ξεκινάμε αμέσως τη δουλειά.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και όλους τους εργαζόμενους του Ε.Ε.Α. που συνέβαλαν στην άψογη εκλογική διαδικασία».

