Σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ευτυχίου, της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας καθώς και του Αγίου Ευψυχίου μάρτυρος.

Σημερα λοιπόν μην ξεχάσουμε να πουμε «χρόνια πολλά» στους: Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιο, Ευτύχη και Ευψύχιο, Εύψυχο, Ευψύχη, Ευψυχία, Ευψυχούλα, Ευψυχίτσα, Ψυχούλα.

Στις 5 Απριλίου γιορτάζουν επίσης πολλά αρχαιοελληνικά ονόματα. Σήμερα ευχόμαστε στους:

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα

Αναξιμένης, Μένης

Δημοσθένης, Δήμος

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς

Επαμεινώνδας, Νώντας

Ετεοκλής

Ζήνων

Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα

Ηφαιστίων

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω

Θεόφραστος

Θησέας, Θησεύς

Ισοκράτης

Μιλτιάδης, Μίλτος

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια

Όμηρος

Παρμενίων

Πελοπίδας

Περικλής

Πίνδαρος

Πολύβιος

Προμηθεύς

Σοφοκλής, Σοφόκλεια

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη

Φιλοποίμην, Φίλης

Φωκίων, Φώκος

Πηγή: skai.gr

