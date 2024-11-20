Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 20 Νοεμβρίου

 Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους

γιορτη

Σήμερα, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων και Δινάχ.

Γιορτάζουν οι: Δεναχίς, Δεναχίδα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark