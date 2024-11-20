Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 20 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων και Δινάχ.

Γιορτάζουν οι: Δεναχίς, Δεναχίδα

