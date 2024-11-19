Κεφαλονιά: Σε «Βενετία» μετατράπηκε για μια ακόμα φορά η παραλιακή ζώνη στο Αργοστόλι

Μια μικρή μπόρα μετέτρεψε ξανά την παραλία του Αργοστολίου σε “Βενετία" το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, μια ώρα βροχής ήταν αρκετή για να προκαλέσει προβλήματα στην Κέρκυρα.
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ
Πηγή: kefaloniapress.gr
- Καυγάς ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο: Επιβάτης ζητά από τον οδηγό να κλείσει το τηλέφωνο και εκείνος αρνείται - Δείτε βίντεο
- Έρευνα της αντιτρομοκρατικής σε κατοικία στο Παγκράτι για την υπόθεση των Αμπελοκήπων - Βρέθηκαν όπλα
- Μήνυση σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για συκοφαντική δυσφήμιση - Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.