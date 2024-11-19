Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε «Βενετία» μετατράπηκε για μια ακόμα φορά η παραλιακή ζώνη του Αργοστολίου - φωτογραφίες

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, μια ώρα βροχής ήταν αρκετή για να προκαλέσει προβλήματα στην Κέρκυρα

Κεφαλονιά: Σε «Βενετία» μετατράπηκε για μια ακόμα φορά η παραλιακή ζώνη στο Αργοστόλι

Μια μικρή μπόρα μετέτρεψε ξανά την παραλία του Αργοστολίου σε “Βενετία" το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, μια ώρα βροχής ήταν αρκετή για να προκαλέσει προβλήματα στην Κέρκυρα. 

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ

Πηγή: kefaloniapress.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αργοστόλι Κέρκυρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark