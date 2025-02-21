Χανιά: Η ιστορική αγορά που περιμένει να ανοίξει

Η ανακατασκευή εμβληματικής υποδομής στην Κρήτη, μετατράπηκε σε αναμονή χωρίς τέλος.
Κέντρο εμπορίου η ιστορική Δημοτική Αγορά των Χανίων, που κατασκευάστηκε πριν από σχεδόν 115 χρόνια βρίσκεται διαρκώς σε αναβρασμό, όχι όμως από τις αγοραπωλησίες αλλά εξαιτίας των οικοδομικών εργασιών που συνεχίζονται χρόνια τώρα...
Η παράδοσή της πάει από καθυστέρηση σε καθυστέρηση και οι καταστηματάρχες ανησυχούν.
Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, μπήκε στο εργοτάξιο κι έκανε ρεπορτάζ μέσα κι έξω από αυτό.
