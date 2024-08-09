Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Αυγούστου

Παρασκευή, 9 Αυγούστου σήμερα, και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ματθία του Αποστόλου.

Ο απόστολος Ματθίας ήταν με βάση την Καινή Διαθήκη ο αντικαταστάτης του Ιούδα στον κύκλο των δώδεκα αποστόλων, μετά την προδοσία και την αυτοκτονία του πρώτου. Αναφέρεται από τον ευαγγελιστή Λουκά στις Πράξεις των Αποστόλων.

Σήμερα γιορτάζουν οι:

- Δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

