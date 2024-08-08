Ιταλία: Απεργία σε οργανωμένες πλαζ- Δεν έχουν ανανεωθεί οι άδειες εκμετάλλευσης

Από τις 7.30 μέχρι τις 9.30 το πρωί της Παρασκευής, οι λουόμενοι δεν θα μπορέσουν να βρουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, στις οργανωμένες πλαζ της Ιταλίας. Οι ιδιοκτήτες τους προκήρυξαν δίωρη απεργία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ότι οι άδειες εκμετάλλευσης των περιοχών στις οποίες βρίσκονται οι υποδομές τους, έληξαν στο τέλος του περασμένου χρόνου και δεν έχουν ακόμη ανανεωθεί.

Η ιταλική κυβέρνηση προσπάθησε να δώσει παράταση στις συγκεκριμένες άδειες, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας εκφράσθηκε υπέρ της προκήρυξης νέων διαγωνισμών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στην αυριανή κινητοποίηση πρόκειται να πάρει μέρος το 80% των επιχειρηματιών του κλάδου σε όλες τις περιφέρειες της Ιταλίας. Οι ενώσεις καταναλωτών τόνισαν ότι οι πολίτες που έχουν πληρώσει προκαταβολικά, νοικιάζοντας ομπρέλες και ξαπλώστρες, θα πρέπει να αποζημιωθούν με μια επιπλέον «δωρεάν» ημέρα στην παραλία.

Όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, το θέμα αφορά και τη σχέση τις κυβέρνηση της Ρώμης με τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Ιταλία να προκηρύξει νέους διαγωνισμούς για τις υποδομές που βρίσκονται στις παραλίες της, ώστε να ευνοηθεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση Μελόνι προσπαθεί να βρει συμβιβαστική λύση. Φέρεται να θέλει να προτείνει στις Βρυξέλλες, να παραταθούν οι άδειες εκμετάλλευσης των οργανωμένων πλαζ μέχρι το 2030, αλλά μόνο στις περιφέρειες όπου οι ελεύθερες παραλίες ξεπερνούν το 75% του συνόλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.