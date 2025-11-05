Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Νοεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:55 και δύση ήλιου στις 17:22 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 27 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, του Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης και του Αγίου Σιλβανού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια
  • Επιστήμη
  • Λίνα, Λίνος
  • Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

Ανατολή ήλιου: 06:55 - Δύση ήλιου: 17:22 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 27 λεπτά
Σελήνη 14.6 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark