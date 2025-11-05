Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, του Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης και του Αγίου Σιλβανού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια

Επιστήμη

Λίνα, Λίνος

Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

Ανατολή ήλιου: 06:55 - Δύση ήλιου: 17:22 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 27 λεπτά

Σελήνη 14.6 ημερών



Πηγή: skai.gr

