Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, του Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης και του Αγίου Σιλβανού.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια
- Επιστήμη
- Λίνα, Λίνος
- Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα
Ανατολή ήλιου: 06:55 - Δύση ήλιου: 17:22 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 27 λεπτά
Σελήνη 14.6 ημερών
Πηγή: skai.gr
