Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Λασσάνη στο Μπουρνάζι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το κέντρο ήταν κλειστό και ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην πλαϊνή είσοδο του καταστήματος.

Από την έκρηξη έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό. Κλιμάκιο των ΤΕΕΜ βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τα αίτια της έκρηξης.

Κοντά στο σημείο στις 20 Οκτωβρίου ένας 37χρονος Βούλγαρος είχε τραυματιστεί θανάσιμα μετά από συμπλοκή με μαχαίρι.

Πηγή: skai.gr

