Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας, να ζήσουν τα παιδιά μας»

Έκκληση στις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη απεύθυνε λίγο μετά την παράδοση των τριών αδερφών Φραγκιαδάκη, 27,29 και 19 ετών αντίστοιχα, για την υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια Ηρακλείου, η σύζυγος του 29χρονου, μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός βρέφους 10 ημερών, προκειμένου να επικρατήσει ψυχραιμία και λογική.

Η ίδια τόνισε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που έχουν τρόπο να επηρεάσουν καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους. Υποστήριξε ακόμα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι δεν είδε όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είδε όμως πολύ καθαρά, όπως λέει, αυτόν που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ψηλά, από το σπίτι του 27χρονου κουνιάδου της, η σύζυγος του οποίου μάλιστα είναι έγκυος. Για τον 39χρονο Φανούρη, υποστήριξε ότι τον είδαν να κινείται με ταχύτητα με το 4χ4, έχοντας έξω τα χέρια του. «Κρατούσε και πιστόλι και καλάσνικοφ. Πέρασε σφαίρα και όποιον σκότωνε. Μας «έπαιζε» κανονικά. Με κατέβασε ο άνδρας μου από τις σκάλες γιατί έχω μωρό δέκα ημερών. Θηλάζω. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή και οι σφαίρες έπεφταν εκεί.. ούτε που θέλω να το σκέφτομαι… Έβαλαν την βόμβα στο σπίτι του κουνιάδου μου, δεν σεβαστήκανε ότι η συνυφάδα μου είναι έγκυος».

Η ίδια επανέλαβε ότι είδε πολύ καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ από ψηλά, εκτιμώντας ότι εκείνος σκότωσε και την θεία τους. «Περιμέναμε να παραδοθούν για να το καταθέσουμε» είπε.

Πηγή: skai.gr

