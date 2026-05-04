Εορτολόγιo: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 4 Μαΐου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ανατολή ήλιου: 06:25 - Δύση ήλιου: 20:18 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 53 λεπτά - Σελήνη 17.2 ημερών

Σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, τιμάται η μνήμη των Αγίας Πελαγίας μάρτυρος, Ιλάριος ο θαυματουργός, Μελδά μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα:

Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος *, Ιλάριος *, Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

