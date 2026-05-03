Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο παιδί, μετά από τραυματισμό με πατίνι

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό 11χρονου σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισσίας, την ώρα που το παιδί έπαιζε στον χώρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε γονέας άλλο παιδί που κινείτο με πατίνι έπεσε πάνω στον 11χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του γονέα, ο 11χρονος αναμένεται να υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση.

Την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε και άλλο περιστατικό στο Ρίο. Και εκεί ένα παιδί τραυματίστηκε από πατίνι. Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο και θα χειρουργηθεί αύριο.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώθηκε σε έναν δημόσιο χώρο όπου καθημερινά κινούνται και παίζουν παιδιά. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης των πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους και χώρους με αυξημένη παρουσία πεζών.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Ηλεία, όπου ο 12χρονος Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με πατίνι.

