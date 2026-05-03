Στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας ενός 36χρονου Αιγύπτιου που σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, αποκαλύπτοντας τη δράση πέντε εμπλεκομένων, με την εν διαστάσει σύζυγο του θύματος να θεωρείται το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, για τη δολοφονία του 36χρονου συνελήφθησαν τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Οι αρχές συνέλαβαν συγκεκριμένα τη 31χρονη εν διαστάσει σύζυγο, τον 40χρονο σύντροφό της καθώς και τον 33χρονο αδερφό της.

Το χρονικό της δολοφονίας του 36χρονου στη Νέα Μάκρη

Το μεσημέρι της 25ης Απριλίου το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο έχοντας πολλαπλά τραύματα, καταλήγοντας δύο μέρες αργότερα.

Οπως προέκυψε, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία πολλαπλών καταγμάτων οστών μετά από ξυλοδαρμό και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, λόγω προσωπικών διαφορών, μετέβησαν βραδινές ώρες της 25ης Απριλίου, μαζί με τους υπόλοιπους δράστες στην οικία του 36χρονου όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα, συνεπεία των οποίων κατέληξε την 27-4-2026.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ δύο ακόμη άτομα αναζητούνται.

Πηγή: skai.gr

