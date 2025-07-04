Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Ιουλίου

Σήμερα Παρασκευή, 4 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται, η μνήμη των Ιερομαρτύρων Δονάτου Θεοφίλου Θεοδότου και Θεοδώρου, Μαρτύρων Κυπρίλλης και Αρόας, Λουκίας και Απολλωνίου, Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Παγκόσμια Ημέρα Φεστιβάλ

Ανατολή ήλιου: 06:07 - Δύση ήλιου: 20:51

Σελήνη 8.8 ημερών

