Στη σύλληψη ενός 16χρονου που κατηγορείται πως συμμετείχε στον ομαδικό βιασμό μιας 14χρονης στον Πειραιά προχώρησε η Αστυνομία, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένας δράστης. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δυο αδέρφια, ηλικίας 18 και 17 ετών, καθώς και η 41χρονη μητέρα τους για παραμέληση ανηλίκου.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης προς ξημερώματα Τετάρτης, όταν η 14χρονη συναντήθηκε με τον έναν από τους φερόμενους δράστες, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, και ο οποίος την οδήγησε σε ένα σπίτι. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ακόμα τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να της επιτέθηκαν σεξουαλικά.

Μετά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η ανήλικη έφυγε από το σπίτι αυτό και περιπλανιόταν στην περιοχή του Πειραιά. Οι γονείς όταν αντιλήφθηκαν ότι η κόρη τους δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι τους, ειδοποίησαν την Αστυνομία και τελικά η 14χρονη εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στον Πειραιά και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα όπου κατήγγειλε την κακοποίηση της.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.