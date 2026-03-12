Σφοδρή σύκρουση δύο αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Τροχαίο συνέβη πριν από λίγο στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με τη Βάρης - Κορωπίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές υλικές ζημιές.

Με παρέμβαση της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας περίπου 23 ετών ελαφρά τραυματισμένος και μια γυναίκα οδηγός ταξί περίπου 50 ετών η οποία φέρει πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

