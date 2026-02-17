Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:57 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα ΒΒΑ της Νεστάνης Αρκαδίας και είχε εστιακό βάθος 51,5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει: «Επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,6 πλησίον της Νεστάνης, δυτικά του Άργους. Ελαφρά αισθητός και στην Αττική. Προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.