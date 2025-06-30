Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 30 Ιουνίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:06 και δύση ήλιου στις 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Εορτολόγιο

H Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων είναι σήμερα, Δευτέρα 30 Ιουνίου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μελίτωνος μάρτυρος και του Αγίου Γερβασίου του εν Πάτραις.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα*
  • Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος, Μελίτης
  • Γερβάσιος, Γερβασία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 5.1 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

