Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής μέσα στον χώρο του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου της ΧΡΩΠΕΙ στο Νέο Φάληρο, πίσω από το γήπεδο Καραϊσκάκη.

Η φωτιά ξεκίνησε από οικοπεδικό χώρα μέσα στην παλαιά ΧΡΩΠΕΙ όπου είχε πολλά απορρίμματα. Υπάρχουν πολλά ερειπωμένα κτίρια στον χώρο, δύο εκ των οποίων υπέστησαν ζημιές. Στο σημείο παραμένουν δύο οχήματα της πυροσβεστικής.

Λόγω της πυρκαγιάς επί της οδού Ανδρέα Μουράτη, από το ύψος της οδού Κατσουλάκου έως την οδό Εμμανουηλίδου έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων.

Φωτιά τώρα στο Παλαιό Φάληρο κοντά στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης #antireport pic.twitter.com/fW7OTN8diK — kyriakh (@kyriakh07) June 29, 2025

