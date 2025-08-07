Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Αυγούστου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:33 και δύση ήλιου στις 20:28- Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 55 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, τιμάται η μνήμη του Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού και του Οσίου Νικάνορος θαυματουργού εν Ζάβορδα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή, Νικάνωρ, Νικάνορας.

Ανατολή ήλιου: 06:33 - Δύση ήλιου: 20:28 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες και 55 λεπτά Σελήνη 12.8 ημερών

Πηγή: skai.gr

