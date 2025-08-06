Σέρρες: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κουλά

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον λόφο του Κουλά, στην πόλη των Σερρών, όπου βρίσκεται η Ακρόπολη, ενώ ενεργοποιήθηκε και μήνυμα του 112, το οποίο ανέφερε προηγουμένως: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κούλα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν νωρίτερα σε διαμέρισμα στις Σέρρες μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε το μεσημέρι. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

