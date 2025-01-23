Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Βγήκαν τα τρακτέρ σε περιοχές του Κιλκίς και της Πέλλας

19 τρακτέρ βρίσκονται στο γήπεδο Πολυκάστρου Κιλκίς, 9 στην πλατεία του Ευρωπού, μικρότερος αριθμός αγροτικών μηχανημάτων στην πλατεία του χωριού Τούμπα

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα πρώτα τρακτέρ εμφανίστηκαν σε διάφορες περιοχές των νομών Κιλκίς και Πέλλας

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, 19 τρακτέρ βρίσκονται στο γήπεδο Πολυκάστρου Κιλκίς, 9 στην πλατεία του Ευρωπού, μικρότερος αριθμός αγροτικών μηχανημάτων στην πλατεία του χωριού Τούμπα και στην κεντρική οδό Μεσιάς και 19 τρακτέρ στο Γυψοχώρι Πέλλας.

Οι αγρότες δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων και η παρουσία της αστυνομίας είναι διακριτική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Κιλκίς Πέλλα Αγρότες
