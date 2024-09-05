Πιερρακάκης- Σχολεία: Μια ημέρα αποβολή με εμφανή κατοχή και χρήση κινητού

Στην έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και στο θέμα των κινητών τηλεφώνων που θα μένουν πλέον εκτός τάξης, έχει αναφερθεί μεταξύ πολλών άλλων ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης στο ΕΡΤNews.

«Ασχοληθήκαμε πολύ με το μπούλινγκ (…) Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί ουσιαστικά το μπούλινγκ στα σχολεία. Άπαξ και βιντεοσκοπηθεί ένα παιδί σε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή του -όπως έχει προκύψει σε περιστατικά τα οποία έχουν έρθει στην προσοχή μας- μαθητής / μαθήτρια που βιντεοσκοπεί, θα αλλάζει σχολείο.», είπε χαρακτηριστικά.

Για τα κινητά τόνισε, ακόμη:

«Η μία από αυτές, μια θεμελιώδης, είναι οι νέοι κανονισμοί. Τα κινητά τηλέφωνα είναι ένα από αυτά τα κομμάτια και αυτή είναι και η διαφορά.Υπήρχε και παλιά μια εγκύκλιος που απαγόρευε τα κινητά τηλέφωνα (που την είχαν υπογράψει οι προηγούμενοι υπουργοί Παιδείας). Δεν υπήρχε πλαίσιο συνεπειών. Αυτή είναι η αλλαγή που κάνουμε. Έτσι, στην εμφανή κατοχή και χρήση προβλέπεται η ποινή της μιας μέρας αποβολή».

