Κρυμμένα αρχαία στο Κερατσίνι: Αμφορείς και κεραμικά κατέσχεσε το Λιμενικό

Αμφορείς, πήλινο αγγείο, και τρία κεραμικά σκεύη, εντοπίστηκαν χθες το πρωί, στο πλαίσιο ερευνών από στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και με τη συνδρομή στελεχών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α) του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο Κερατσίνι.

Τα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αντικείμενα ήταν επιμελώς κρυμμένα σε δύο χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου Αττικής και κατασχέθηκαν.

Συνολικά πρόκειται για τρεις αμφορείς, ένα πήλινο αγγείο και τρία κεραμικά σκεύη.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα τα οποία πιθανόν να υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κώδικας νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», έφεραν εμφανή ίχνη από μακροχρόνια παραμονή στο βυθό.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, ενημερώθηκε η αρμόδια Εφορεία Εναλιών Αρχαιοτήτων, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

