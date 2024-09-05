Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον τραγικό θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καργιώτη στο Λιμάνι του Πειραιά, πραγματοποιούν στον τόπο καταγωγής του στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης, συντοπίτες του και μέλη συλλόγων και συλλογικοτήτων που όπως αναφέρουν στο κάλεσμά τους «δε θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι φριχτές εικόνες της δολοφονίας του 36χρονου συντοπίτη μας Αντώνη Καρυώτη, από τον καταπέλτη του πλοίου "Blue Horizon" ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η ρατσιστική κτηνωδία» και πως «το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί! Ήταν ακόμα ένα έγκλημα που γέμισε οργή. Είτε με τα κέρδη τους είτε με τη ζωή».

Στο κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση, στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολάου, ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου που με συνθήματα και πανό στα χέρια, καταδίκασαν όπως τόνισαν «το έγκλημα που κόστισε τη ζωή στον 36χρονο Αντώνη» σημειώνοντας ότι απαιτούν να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη.

Μάλιστα οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν και πορεία μέχρι και τη Λίμνη του Αγίου Νικολάου.

Το κάλεσμα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο οποίο ανταποκρίθηκαν σωματεία, φορείς αλλά και πολίτες του Αγίου Νικολάου, έκαναν ο Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, η Ομάδα Γυναικών Αγίου Νικολάου (μέλος της ΟΓΕ), το Συνδικάτο Εργαζόμενων Επισιτισμού - Τουρισμού «ΤΑΛΩΣ» και ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Λασιθίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

