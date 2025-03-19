Λογαριασμός
Κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας: Σε αναστολή καθηκόντων υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών

Τι λέει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ για τον υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών που εμπλέκεται στην υπόθεση κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας 

Σε αναστολή καθηκόντων υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών

Σε αναστολή καθηκόντων τίθεται υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών που εμπλέκεται σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ:

"Το Υπουργείο Πολιτισμού απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, ανακοινώνει το εξής:

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, κατόπιν εγγράφου που απεστάλη από την Ελληνική Αστυνομία, ο Βασίλειος Χατζηαγοράκης, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, ειδικότητας Νυκτοφυλάκων, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, τίθεται αμέσως σε αναστολή καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, και ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ουδεμίας ανοχής".

