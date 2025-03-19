Σε αναστολή καθηκόντων υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών

Σε αναστολή καθηκόντων τίθεται υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών που εμπλέκεται σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ:

"Το Υπουργείο Πολιτισμού απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, ανακοινώνει το εξής:

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, κατόπιν εγγράφου που απεστάλη από την Ελληνική Αστυνομία, ο Βασίλειος Χατζηαγοράκης, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, ειδικότητας Νυκτοφυλάκων, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, τίθεται αμέσως σε αναστολή καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, και ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ουδεμίας ανοχής".

