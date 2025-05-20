Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 20 Μαΐου

Σήμερα, Τρίτη 20 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού και της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Θαλλελαίος, Θαλής, Λυδία, Λήδα, Λύδα *

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:10 - Δύση ήλιου: 20:32 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 22 λεπτά

Σελήνη 22 ημερών



Πηγή: skai.gr

