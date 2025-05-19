Σωματείο εργαζομένων ΛΑΡΚΟ: Εννέα ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό

Εννέα ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, απευθύνουν οι απολυμένοι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ.

Αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε Πρωθυπουργέ

Με όλο το σεβασμό σας ρωτάμε:

Πότε θα αποκατασταθούν εργασιακά και εισοδηματικά οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ; Γνωρίζετε ότι 10 Μήνες μετά τις απολύσεις δεν έχουν απορροφηθεί στα προγράμματα εκατοντάδες ακόμη απολυμένοι; Γνωρίζετε ότι αιτούμαστε έκτακτο οικονομικό βοήθημα και το αρμόδιο υπουργείο δεν ανταποκρίνεται;

Ποιο το σχέδιο της Κυβέρνησης για την επαναλειτουργία και την ανάπτυξη της μοναδικής επιχειρήσεις παραγωγής σιδερονικελίου στην ΕΕ; Γνωρίζετε ότι ο ΠΡΩΗΝ υπουργός κ. Σταϊκούρας δημόσια διαδίδει για «επενδυτικό ενδιαφέρον στην ΛΑΡΚΟ», ενώ τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν τοποθετηθεί;

Γνωρίζετε για την Κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε η ΛΑΡΚΟ στα αρχεία της; Kαι εάν ναι τι ζημιά έχουν υποστεί η καταγεγραμμένη τεχνογνωσία και τα αρχεία που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των απολυμένων;

Γνωρίζετε ότι ενώ το ΥΠΕΝ έχει στείλει οδηγία που απαγορεύει στην ειδική διαχείριση να εκποιήσει υλικά της ΛΑΡΚΟ, αυτή πραγματοποίησε διαγωνισμό σκραπ, ο οποίος διαγωνισμός δε δημοσιεύτηκε πουθενά και κατά την είσοδο του εργολάβου στις εγκαταστάσεις χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία; Ποιος είναι ο «κρυφός» εργολάβος σκραπ;

Γνωρίζετε ότι από τις εγκαταστάσεις τις ΛΑΡΚΟ με δελτία αποστολής φεύγουν υλικά μεγάλης αξίας προς αδικαιολόγητο προορισμό;

Γνωρίζετε απομακρύνθηκαν από την ΛΑΡΚΟ καύσιμα και ετοιμάζονται να εκποιήσουν λιπαντικά μεγάλης αξίας;

Γνωρίζετε ότι κατά τα λεγόμενα υψηλών πολιτικών προσώπων στο ΥΠΕΝ τα διαθέσιμα 18 εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή ρύπων στην ΛΑΡΚΟ τελείωσαν, ενώ εδώ και 10 μήνες τα έξοδα της ΛΑΡΚΟ δεν επιβαρύνονται με την μισθοδοσία των εργαζομένων; Δηλαδή το κοστολόγιο τετραπλασιάστηκε από εκείνο που απαιτούταν συμπεριλαμβανομένου και της μισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού το οποίο απολύθηκε;

Γνωρίζετε ότι όλα τα παραπάνω συμβαίνουν ενώ η δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη εκδικάσει και κρίνει το αίτημα ακυρότητας των απολύσεων και τις διεκδικήσασες οικονομικές διαφορές στις αποζημιώσεις απόλυσης και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής;

Γνωρίζετε ότι η ειδική διαχείριση αναίτια ή με δόλο σταμάτησε την περιβαλλοντική υποκατάσταση στην περιοχή της Λάρυμνας η οποία όχι μόνο δεν κόστιζε, αλλά πρόσφερε κάποιες θέσεις εργασίας και έσοδα στα ταμεία της ΛΑΡΚΟ;

Αιτούμαστε:

Να σταματήσει το πλιάτσικο. Παρουσίαση σχεδίου συντήρησης, προετοιμασίας, εκσυγχρονισμού, ενιαίας επαναλειτουργίας, επαναπρόσληψης όλων των απολυμένων και ανάπτυξης της ΛΑΡΚΟ συμφώνα με τις δυνατότητες που έχει.

Μέχρι τότε για να επιβιώσουν οι οικογένειες των απολυμένων και για να μην ερημώσουν οι τοπικές κοινωνίες, να καταβληθεί άμεσα έκτακτο οικονομικό βοήθημα, να καταβληθούν οι οικονομικές διαφορές στις αποζημιώσεις και το ασφαλιστήριο ζωής, να γίνει αποκατάσταση όλων των νομοτεχνικών προβλημάτων για να ενταχτούν όλοι οι άνεργοι στους φορείς υποδοχείς με συμβάσεις αορίστου χρόνου ανεξάρτητα ηλικιακής κατηγορίας.

Κύριε Πρωθυπουργέ

Στις 13/5/24 στο Μέγαρο Μαξίμου συναντηθήκαμε από την μία πλευρά η ηγεσία του Κράτους, που είχατε πάρει την απόφαση να κλείσετε την ΛΑΡΚΟ και να απολύσετε τους εργαζόμενους και από την άλλη πλευρά οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, που αγωνιζόμαστε απέναντι σε αυτή την απόφαση ( η συνάντηση έγινε λίγες ώρες πριν την συνάντηση σας με τον Τούρκο ομόλογο σας κ. Ερντογάν και στην συγκεκριμένη συνάντηση ήταν παρόν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο).

Κατά την γνώμη μας τέτοιες συναντήσεις δεν κατατάσσονται σε αυτό που λέμε «διαπραγματεύσεις», ούτε όμως και σε αυτό που λέμε «συζητήσεις καφενείου». Οι δύο πλευρές τοποθετούνται επί των απόψεων, των θέσεων και των συμφερόντων που υπερασπίζονται και ότι λένε, ανεξάρτητα εάν διαφωνούν ή συμφωνούν, αποτελεί δέσμευση, μπέσα λόγου και έργων.

Σε αυτή την βάση στις 13/5/2025 εμείς ανοίξαμε την επιχειρηματολογία μας γιατί δεν πρέπει να κλείσει η ΛΑΡΚΟ και να απολυθούν οι εργαζόμενοι της και δηλώσαμε ότι «τον αγώνα να επαναλειτουργήσει αυτή η επιχείρηση και να αναπτύξει τις τεράστιες δυνατότητες που έχει, δεν θα τον εγκαταλείψουμε ποτέ».

Από την άλλη εσείς, ενώ επιχειρηματολογήσατε για την απόφαση της Κυβέρνησης να απολύσει όλους τους εργαζόμενους, στην συνέχεια δεσμευτήκατε ότι «αναλαμβάνετε ο ίδιος την ευθύνη για να βρεθεί βιώσιμη λύση για την ΛΑΡΚΟ και για όλους τους εργαζόμενους που θα απολυθούν έχετε εξασφαλίσει εργασία μέσω των Προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από την (τότε) υπουργό εργασίας κ. Μιχαηλίδου» (ΣΚΑΪ 11/5/25).

Δεν θα αναπτύξουμε συνολικά τι έχει συμβαίνει σχεδόν ένα χρόνο μετά, άλλωστε όλα είναι δημοσιευμένα με τις δεκάδες καταγγελίες που έχουμε κάνει μέσα σε αυτό το διάστημα.

Θα επικεντρωθούμε σε δύο (2) ζητήματα που αφορούν τόσο την δική σας τοποθέτηση και δέσμευση, όσο και των υπολοίπων υπουργών που συνομιλήσαμε και αποτελείτε την ηγεσία του Κράτους.

Και τα δύο είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Ξεκινάμε όμως με αυτό που αφορά την επιβίωση εκατοντάδων οικογενειών, οι οποίοι 10 Μήνες είναι άνεργοι, αρκετοί μάλιστα χωρίς επίδομα ανεργίας και το δικαίωμα ένταξης στα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

«Η Κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει την ένταξη όλων των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και των απολυμένων από τις εργολαβίες, στα προγράμματα Απασχόλησης της ΔΥΠΑ, κανένας δεν μένει στον δρόμο».

Τα παραπάνω δεν τα είπαμε εμείς. Τα είπαν δημόσια η τότε υπουργός εργασίας κ. Μιχαηλίδου (ΣΚΑΪ 11/5/24), τα είχε πει δεκάδες φορές σε συναντήσεις με τα Σωματεία η τότε Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας κ. Στρατινάκη, η οποία και ήταν στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον Διοικητή της ΔΥΠΑ κ. Πρωτοψάλτη, τα εγγυηθήκατε εσείς, τα αναφέρει η παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4941/2022.

Υπενθυμίζουμε ποιες είναι η κατηγορίες των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ που παρά την δέσμευση σας δεν έχουν μέχρι στιγμής δικαίωμα ένταξης στα προγράμματα ή ακόμη και εάν έχουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν απορροφηθεί με ευθύνη των μη ολοκληρωμένων νομοτεχνικών ρυθμίσεων:

Με το κόλλημα ότι «δεν ήταν άμεσα εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ» και το οποίο μόνο με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ξεπεραστεί, είναι οι απολυμένοι από το νομιμοποιημένο εδώ και δεκαετίες (και από την Κυβέρνηση σας) καθεστώς των εργολαβιών που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΛΑΡΚΟ και είχαν τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις, με αυτές που είχαν και οι απευθείας σε αυτή εργαζόμενοι. Για την ιστορία τονίζουμε ότι το σύνολο των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ είχαν ξεκινήσει την εργασία τους σε αυτή μέσα από αυτό το καθεστώς και μετά από κάποια έτη εντάσσονταν στην δύναμη της ΛΑΡΚΟ με σύμβαση αορίστου χρόνου, επιχειρησιακή συνήθεια που διακόπηκε μετά την ένταξη της ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρεται και η παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4941/2022, αλλά οι αρμόδιοι υπουργοί δεν το συμπεριέλαβαν στην σχετική ΚΥΑ. Με το κόλλημα ότι «δεν μπορούμε να εντάξουμε ελεύθερους επαγγελματίες σε προγράμματα της ΔΥΠΑ» , είναι οι απολυμένοι που είχαν παράλληλο ελεύθερο επάγγελμα. Η αλήθεια είναι ότι εάν είσαι ασφαλισμένος σε εργοδότη, κάτοικος χωριού κάτω των 900 κατοίκων και θέλεις να ανοίξεις ένα μαγαζί για να συμπληρώσεις το εισόδημα, απάλλασσε από εισφορές στο ΕΦΚΑ. Επειδή το εισόδημα της ΛΑΡΚΟ ήταν μικρό, αρκετοί εργαζόμενοι είχαν ανοίξει και δούλευαν οικογενειακά το μαγαζί τους, το οποίο μετά το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ έχει πάνω από 50% πτώση τζίρου και εμείς προτείνουμε αυτή η κατηγορία των απολυμένων να ενταχθούν στα προγράμματα με το εισοδηματικό κριτήριο που ισχύει στους αγρότες ειδικού καθεστώτος. Είχαμε τονίσει πολύ πριν μας απολύσετε ότι «η ένταξη των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ σε κρατικούς φορείς μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, για τους λόγους ότι τα χωριά διαμονής των απολυμένων είναι απομακρυσμένα από δημόσιες υπηρεσίες και επειδή το εκπαιδευτικό τους επίπεδο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προσοντολογίου, είναι μία δύσκολη εξίσωση που απαιτεί καλό σχεδιασμό για να έχει το θεμιτό αποτέλεσμα».

10 Μήνες μετά, υπάρχει κώλυμα σε αυτά που είχαμε τονίσει και η Κυβέρνηση μας έλεγε ότι «είναι όλα ταχτοποιημένα».

Για τις 2 πρώτες κατηγορίες εργαζομένων που αναφέραμε παραπάνω, σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του ΚΚΕ «για την ένταξη των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ από τις εργολαβίες και των απολυμένων που είχαν παράλληλα και ελεύθερο επάγγελμα στα προγράμματα της ΔΥΠΑ», ο Υφυπουργός εργασίας κ. Καραγκούνης στις 4/4/25 απάντησε ότι «οι απολυμένοι αυτών των κατηγοριών δεν μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα».

Για την Τρίτη κατηγορία ανάφερε πως «είναι σε εξέλιξη η υπογραφή σχετικής ΚΥΑ», η οποία ΚΥΑ όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει υπογραφεί και δημοσιευτεί.

Επιπλέον ακόμη και αυτή η ΚΥΑ που «είναι σε εξέλιξη» (10 Μήνες), από όσα γνωρίζουμε δεν λύνει το σύνολο των νομοτεχνικών προβλημάτων που έχουμε τονίσει και τα οποία δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος για τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ. Έτσι, αυτά τα προβλήματα συνεχίζουν να εμποδίζουν την απορρόφηση εκατοντάδων απολυμένων.

Το δεύτερο σοβαρό θέμα είναι η δέσμευση σας «να αναλάβετε προσωπικά την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ».

Από τις 13/05/2024 μέχρι σήμερα ορισμένα γεγονότα που έχουμε αποδείξεις:

Ματαιώθηκε η μεταβίβαση της ΛΑΡΚΟ σε νέο ιδιοκτήτη και δεν έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση την επανάληψη των διαγωνισμών όπως ήταν υποχρεωμένη ή το plun Β που αφορά την επαναλειτουργία της.

Μετά την απόλυση των εργαζομένων τα προβλήματα ασφάλειας έχουν ενεργοποίηση τον κίνδυνο βιομηχανικού δυστυχήματος και τα έχουμε κοινοποιήσει δεκάδες φορές. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα πως ακόμη και την παροχή βιομηχανικού νερού που σε περίπτωση πυρκαγιάς γεμίζουν τα βυτία, την έχουν κόψει στο αντλιοστάσιο της ΛΑΡΚΟ (η οποία παροχή εξυπηρετούσε την περιοχή για 6 δεκαετίες) ή το γεγονός ότι η τσιμινιέρα του εργοστασίου (ύψους 165 μέτρων) έχει πρόβλημα στον προβλεπόμενο φωτισμό κ.α .

Η ειδική διαχείριση ομολογεί ότι «έχει δεχτεί Κυβερνοεπίθεση και έχει πάθει ζημιά στα αρχεία της ΛΑΡΚΟ. Δεν θα κάνει επαναληπτικό διαγωνισμό. Θα επιστραφούν οι άδειας εκμετάλλευσης της ΛΑΡΚΟ στο Δημόσιο. Θα εκποιήσει σε σκραπ την ΛΑΡΚΟ».

Σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΕΝ, η ειδική διαχείριση δεν έχει κανένα δικαίωμα να καταστρέψει εγκαταστάσεις και να εκποιήσει υλικά που αφορούν την λειτουργία ή αποτελούν περιουσία της ΛΑΡΚΟ. Και όμως, χωρίς δημοσιευμένο διαγωνισμό έκανε απόπειρα να εκποιήσει σκραπ (στον οποίο μάλιστα διαρρέει ότι ο εργολάβος είναι επιλεγμένος χωρίς κριτήρια επειδή υποστηρίζει το κόμμα της ΝΔ). Μάλιστα, κατά την είσοδο του εργολάβου στο χώρο του εργοστασίου η εταιρεία που έχει αναλάβει την φύλαξη και η οποία επιχειρεί στο χώρο με συνταξιούχους αστυνομικούς (μάλλον ανασφάλιστους), τον άφησε να περάσει. Αναγκαστήκαμε οι απολυμένοι να καλέσουμε την αστυνομία για να σταματήσουμε τέτοιους σχεδιασμούς και η αστεία απάντηση του υπευθύνου ήταν ότι «ο εργολάβος έφερε τα μηχανήματα συλλογής σκράπ για να τα παρκάρει στην ΛΑΡΚΟ». Δηλαδή ο εργολάβος πλήρωσε μεταφορικά χιλιάδων ευρώ για να φέρει το μηχάνημα συλλογής σκραπ, από την Λάρισα, 300 χιλιόμετρα μακριά και να το παρκάρει στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας.

Η ειδική διαχείριση έχει υποχρέωση για την περιβαλλοντική μέριμνα και αποκατάσταση, αλλά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου της Λάρυμνας την σταμάτησε. Συγκεκριμένα, σταμάτησε αναίτια ή με δόλο, την περιβαλλοντική αποκατάσταση που είχαν αναλάβει τα εργοστάσια παράγωγης υλικού αμμοβολής, τα οποία πλήρωναν την ειδική διαχείριση για να παίρνουν την αδρανή σκουριά (η οποία για δεκαετίες ήταν άναρχα μπαζωμένη και έπρεπε να αποκατασταθεί ο χώρος, διαχρονικό αίτημα των κατοίκων) και επιπλέον με δικά τους έξοδα πραγματοποιούσαν και την αποκατάσταση με δεντροφύτευση κτλπ.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας «τα 18 εκατομμύρια ευρώ που είχε η ΛΑΡΚΟ διαθέσιμα από επιστροφή ρύπων, τελείωσαν». Δηλαδή, 10 μήνες μετά την απόλυση των εργαζομένων, χωρίς την επιβάρυνση της μισθοδοσίας των εργαζομένων, σπαταλήθηκαν πολλαπλάσια χρήματα από ότι χρειάζονταν για να καλυφτούν τα έξοδα μαζί με την μισθοδοσία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ΠΡΩΗΝ Υπουργού κ. Σταϊκούρα σε τηλεοπτικό κανάλι « υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στην ΛΑΡΚΟ», ενώ τα αρμόδια υπουργεία και οι ειδική διαχείριση δεν το επιβεβαιώνουν.



Κατά την γνώμη μας δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλα αυτά εντατικοποιήθηκαν από την στιγμή που ο ΠΡΩΗΝ Υπουργός κ. Σταϊκούρας δεν είναι Υπουργός και άρχισε να ασχολείται ξανά και εντατικά με την ΛΑΡΚΟ στην οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον «κρυφό» της πλούτο. Χαρακτηριστικό κατά την γνώμη μας παραδείγματα είναι η δήλωση που έκανε την πρωταπριλιά στην εκπομπή Βήμα για όλους τους σταρ κεντρικής Ελλάδας και μίλησε για «επενδυτές στην ΛΑΡΚΟ που θέλουν το λιμάνι» και 2 ημέρες μετά η ειδική διαχείριση έδωσε προφορική εντολή για διακοπή της περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Κατά την γνώμη μας προωθούνται συμφέροντα που θέλουν να κερδίσουν από την καταστροφή των εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ και για να πετύχουν αυτό τον σκοπό προσπαθούν να απομακρύνουν ότι δραστηριοποιείται γύρω από αυτή, καλλιεργώντας παράλληλα το «έρχονται επενδύσεις και θέσεις εργασίας».

Σε κάθε περίπτωση κ. Πρωθυπουργέ όλα αυτά που συμβαίνουν δεν βγάζουν λογικό νόημα, εκτός από την αναμπουμπούλα που δημιουργείτε σε συνθήκες πλιάτσικου. Για αυτόν τον λόγο κατά την γνώμη μας η Κυβέρνηση, παίρνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που είχε πάρει, πρέπει να τοποθετηθεί επίσημα στα ερωτήματα και τις καταγγελίες των απολυμένων και αυτός που θα κινήσει τα νήματα στο να δοθούν επίσημες απαντήσεις, κατά την γνώμη μας, είστε εσείς.







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.