Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Δεκεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:33 και δύση ήλιου στις 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας της μητρός και της Οσιομάρτυρος Σωσάννης διακονίσσης εν Ελευθερουπόλει.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ελευθερία, Ρία, Λευθερία, Λευτερία, Ρίτσα, Ελευθέριος, Λευτέρης, Λεφτέρης
  • Ανθή, Ανθούλα, Άνθια, Άνθεια
  • Σύλβια
  • Σωσσάνα, Σωσάνα, Σωσάννα

Ανατολή ήλιου: 07:33 - Δύση ήλιου: 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 25.4 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark