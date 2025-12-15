Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας της μητρός και της Οσιομάρτυρος Σωσάννης διακονίσσης εν Ελευθερουπόλει.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ελευθερία, Ρία, Λευθερία, Λευτερία, Ρίτσα, Ελευθέριος, Λευτέρης, Λεφτέρης

Ανθή, Ανθούλα, Άνθια, Άνθεια

Σύλβια

Σωσσάνα, Σωσάνα, Σωσάννα

Ανατολή ήλιου: 07:33 - Δύση ήλιου: 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 25.4 ημερών



