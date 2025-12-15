Της Δώρας Αντωνίου

Παρατείνεται το σκηνικό αδιεξόδου στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων μετά την άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στην πρόσκληση για να προσέλθουν σήμερα το απόγευμα σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαίνεται, μάλιστα, ότι η λίστα των αιτημάτων που συνέταξαν και ζητούν την ικανοποίησή τους, επιτείνει την δυσκολία αποκατάστασης διαύλου ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι τα αιτήματα αυτά είναι μαξιμαλιστικά και ορισμένα δεν λαμβάνουν καν υπόψη τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται αντιδράσεις άλλων παραγωγικών και κοινωνικών ομάδων εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις κινητοποιήσεις και την προοπτική παράτασής τους. Παραπέμπουν στις ανακοινώσεις παραγωγικών φορέων και επιμελητηρίων που εκφράζουν ανησυχία για την προοπτική συνέχισης των κινητοποιήσεων και των αποκλεισμών.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι τα μπλόκα «εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα. Και, ασφαλώς, τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια». Ενώ δήλωσε έκπληξη για την απόφαση «του μπλόκου της Νίκαιας», όπως είπε, «να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα. Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή για διάλογο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα και ότι ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης.

Δεν φαίνεται, πάντως, να υπάρχουν περιθώρια για πολλά περισσότερα και μάλλον η συζήτηση για τα επιπλέον μέτρα αφορά κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος και μια προσαρμοσμένη τεχνική λύση για να καλυφθούν για φέτος κάποιες αδικίες που προκύπτουν για την κατανομή των ενισχύσεων.

Την πρόσκληση σε διάλογο επανέλαβαν χθες τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Βεβαίως, σε όλες τις τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών μπαίνει πάντοτε ο αστερίσκος των αντικειμενικών περιορισμών και πλαισίων εντός των οποίων μπορούν να γίνουν οι όποιες κινήσεις. Από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν ότι τα προηγούμενα χρόνια ελήφθησαν αρκετά μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών και ότι θα πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να το αναγνωρίσουν και να δείξουν κατανόηση. Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε: «Είμαστε εδώ στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο του επιτρεπτού από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Να προχωρήσουμε και σε άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά ξαναλέω: Απαιτείται διάλογος και απαιτείται υπευθυνότητα όλων μην ξεχνώντας ότι όλοι είμαστε Έλληνες και το να στρέφεται μια κοινωνική ομάδα -στην πράξη, εκ του αποτελέσματος, δεν λέω ότι γίνεται επίτηδες- εναντίον άλλων αυτό δεν οδηγεί πουθενά».

