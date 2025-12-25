Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, 25 Δεκεμβρίου, τη Γέννηση του Ιησού Χριστού, το κορυφαίο γεγονός της χριστιανικής πίστης και μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης.

Τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια ημέρα χαράς, αλλά το θεολογικό σημείο εκκίνησης της σωτηρίας του ανθρώπου: η Ενανθρώπηση του Θεού.

Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, μέσα στη σιωπή της νύχτας, ο Υιός του Θεού γεννιέται ταπεινά σε σπήλαιο, από την Παρθένο Μαρία, για να προσλάβει την ανθρώπινη φύση και να ανοίξει τον δρόμο της λύτρωσης.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την εκπλήρωση των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης και την αρχή της Καινής Διαθήκης. Οι άγγελοι υμνούν, οι ποιμένες προσκυνούν και οι Μάγοι από την Ανατολή προσφέρουν τα δώρα τους — χρυσό, λιβάνι και σμύρνα — αναγνωρίζοντας τον νεογέννητο Χριστό ως Βασιλέα, Θεό και Θνητό.

Τα Χριστούγεννα είναι εορτή ελπίδας, ταπείνωσης και αγάπης. Υπενθυμίζουν ότι η δύναμη του Θεού φανερώνεται μέσα από την απλότητα και ότι η σωτηρία δεν έρχεται με επιβολή, αλλά με προσφορά. Γι’ αυτό και η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να ζήσουν την ημέρα όχι μόνο εορταστικά, αλλά και ουσιαστικά: με συγχώρεση, αλληλεγγύη και άνοιγμα της καρδιάς προς τον άλλον.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τα Χριστούγεννα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Κρίστη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία

Βηθλεέμ

Γκασπάρ, Γκάσπαρος, Γάσπαρης

Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος

Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία

Μελχιώρ, Μελχιόρ

Μπαλταζάρ, Μπαλτασάρ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.