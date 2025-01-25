Τα θερμά συλλυπητήρια του Οικουμενικού Θρόνου και του ίδιου προσωπικά απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τηλεγράφημα προς την Ιερά Σύνοδο της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Αλβανίας για την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κυρού Αναστασίου.

Αναλυτικότερα, το κείμενο του Πατριαρχικού τηλεγραφήματος:

Επί τη εκδημία του αειμνήστου Προκαθημένου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Αλβανίας κυρού Αναστασίου, ανακαινιστού και αναμορφωτού αυτής, πάμπολλα και ανεκτίμητα προσενεγκόντος τη ανά την οικουμένην Ορθοδοξία, τη χριστιανική ιεραποστολή και τη συγχρόνω μαρτυρία αυτής, τω διαχριστιανικώ και διαθρησκειακώ διαλόγω, τω αγώνι υπέρ της ειρήνης και της καταλλαγής και τη προαγωγή της Ιεράς Επιστήμης, εκφράζομεν τας συλλυπητηρίους ευχάς της Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας και ημών προσωπικώς. Προσευχόμεθα ολοκαρδίως υπέρ αναπαύσεως της ψυχής Αυτού εν Χώρα Ζώντων και εν σκηναίς δικαίων και όπως αναδείξη ο Δομήτωρ και Αρχιποίμην της Εκκλησίας Χριστός άξιον διάδοχον Αυτού.

Είη η μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου, αιωνία και άληστος.

Αδελφικώς εν Κυρίω

Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

