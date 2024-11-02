Προανάκριση και ΕΔΕ για τα αίτια ανατροπής πυροσβεστικού οχήματος στην Κοτσικιά Ευβοίας

Προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση θα διενεργηθεί για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος που προκάλεσαν τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό ενός ακόμη πυροσβεστικού υπαλλήλου, λόγω ανατροπής πυροσβεστικού οχήματος, κατά τη διάρκεια περιπολίας, πλησίον της περιοχής Κοτσικιά του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας, στην Εύβοια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Σήμερα, Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2024, μεσημεριανές ώρες, το Π.Σ. 2088 όχημα του Π.Κ. Μαντουδίου στελεχωμένο με δύο Πυροσβεστικούς υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια περιπολίας, ανετράπη πλησίον της περιοχής Κοτσικιά του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας, στην Εύβοια.

Από το Πυροσβεστικό όχημα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας Πυροσβεστικός υπάλληλος ενώ ο δεύτερος, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από Πυροσβέστες της Π.Υ. Ιστιαίας, του Π.Κ. Μαντουδίου και του Π.Κ. Λίμνης.

Και οι δύο πυροσβεστικοί υπάλληλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του οδηγού του Πυροσβεστικού οχήματος, Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης Ιωάννη Παλιοβρυσιώτη, ετών 54.

Ο δεύτερος Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης, διακομίσθηκε με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, που τον μετέφερε στο ελικοδρόμιο του στρατοπέδου «ΣΑΚΕΤΑ» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος που προκάλεσαν τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό ενός ακόμη Πυροσβεστικού Υπαλλήλου, θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

