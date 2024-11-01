Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από το εσωτερικό των σταθμών

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του Μετρό, η κάμερα της TV100 κατέγραψε το δρομολόγιο από Νέα Ελβετία έως Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, διανύοντας την απόσταση σε 17 λεπτά – άνευ μηχανοδηγού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» Νίκος Κουρέτας τόνισε: «Το Μετρό είναι ασφαλές και σε ένα μήνα θα αγκαλιάσει την πόλη.

Οι δοκιμές έγιναν για πάνω από 18 μήνες.

Η δοκιμαστική λειτουργία έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και από 1η Νοεμβρίου είναι το test drive, δηλαδή κανονική λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες. Ασανσέρ, σκάλες, πόρτες προστασίας στις αποβάθρες, όλα τα συστήματα θα λειτουργούν κανονικά».

Πού θα έχει WiFi

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, «είμαστε σε συνεργασία με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και σιγά – σιγά θα εγκατασταθεί το δίκτυο εντός του Μετρό ενώ σε πέντε σταθμούς με αρχαιολογικό ενδιαφέρον θα υπάρχει και WiFi».

