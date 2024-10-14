Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου και του Οσίου Ιγνατίου επισκόπου Μηθύμνης. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι: Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία *

Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά της Τύφλωσης)

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)

Ανατολή ήλιου: 07:33 - Δύση ήλιου: 18:48

Σελήνη 11.2 ημερών

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

