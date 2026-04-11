Από τις 09:30 το πρωί έως τις 15:00 λειτουργούν σήμερα, Μ. Σάββατο τα καταστήματα, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00 ή ακόμη και τις 19:00-20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλο Σάββατο (11/4): 09:00 – 15:00

Κυριακή του Πάσχα (12/4): κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα (13/4): κλειστά

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Μεγάλο Σάββατο: 10:00 – 16:00

Κυριακή του Πάσχα: κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα: κλειστά

Η κανονική λειτουργία των καταστημάτων αναμένεται να επιστρέψει την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου, οπότε και θα ισχύσει ξανά το συνηθισμένο ωράριο.

