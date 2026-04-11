Δρακόντεια μέτρα στα Ιεροσόλυμα για το Άγιο Φως – Έτοιμο να φτάσει στην Ελλάδα

Στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ προσγειώθηκε νωρίτερα η πτήση που μεταφέρει την ελληνική αποστολή για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η τριμελής αποστολή αναχώρησε ήδη οδικώς με προορισμό τα Ιεροσόλυμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αφής.

Η τελετή θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων και 15 κληρικών του Παναγίου Τάφου.

Συγκεκριμένα το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα αναμένεται, εκτός απροόπτου, περίπου στις 18:30 με 19:00, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις των εταιρειών AEGEAN και Olympic Air, καλύπτοντας συνολικά 11 προορισμούς. Η μεταφορά του Αγίου Φωτός αποτελεί κάθε χρόνο μια διαδικασία με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά και αυστηρό συντονισμό, ώστε να φτάσει εγκαίρως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την τελετή της Ανάστασης.

Πηγή: skai.gr

