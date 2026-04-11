Με λαμπρότητα και θόρυβο γιόρτασε η χώρα τη Μικρή Ανάσταση - Δείτε βίντεο από τη Χίο μέχρι τη Ζάκυνθο

Η Μικρή Ανάσταση τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ως προοίμιο της Ανάστασης, σε όλη τη χώρα. Με ρίψη δαφνών, καμπάνες και έντονο θόρυβο, σηματοδοτεί τη μετάβαση από το πένθος στη χαρά και συμβολίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου.

Η πρώτη Ανάσταση στην Ευαγγελίστρια της Χίου από τον «ιπτάμενο ιερέα»

Όπως κάθε χρόνο ο πάτερ Χριστόφορος από τη Χίο, βγήκε από τη Μεγάλη Πύλη με το δικό του ξεχωριστό τρόπο για να μεταφέρει πετώντας δαφνόφυλλα, το χαρμόσυνο μήνυμά της Ανάστασης, ενώ τρίζουν με εκκωφαντικά οι πολυέλαιοι και οι πιστοί χτυπούν τα στασίδια.

Ζάκυνθος

Με εκκωφαντικό θόρυβο η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια» και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου γίνεται η Αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης. Νεαροί χτυπάνε μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια, τενεκέδες, διατηρώντας το έθιμο, το οποίο έχουν προσαρμόσει στα δικά τους δεδομένα, καθώς παλαιότερα, κτυπούσαν τα στασίδια της εκκλησίας και τα πήλινα αντικείμενα για να αναπαραστήσουν τον σεισμό και την Ανάσταση του Κυρίου, όπως φαίνεται στις εικόνες της ΕΡΤ.

Λέσβος

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, μικροί, μεγάλοι, ηλικιωμένοι που συμμετέχουν σε αυτό το έθιμο που τηρείται για πάρα πολλά χρόνια στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Αγγέλων.

Πάτρα

Με θόρυβο και βαθιά πίστη στην παράδοση, πραγματοποιήθηκε και φέτος το εντυπωσιακό έθιμο της Πρώτης Ανάστασης στην Πάτρα. Στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας, οι καμπάνες του ναού σήμαναν το χαρμόσυνο μήνυμα και αμέσως το κέντρο της πόλης «σείστηκε» από τον θόρυβο.

Καταστηματάρχες που βρίσκονταν ήδη μέσα στα μαγαζιά τους βγήκαν στους δρόμους και, τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο, άρχισαν να πετούν λάμπες φθορίου, γυαλικά, κούπες αλλά και δυναμιτάκια, δημιουργώντας ένα εκκωφαντικό σκηνικό.

Το εντυπωσιακό αυτό δρώμενο έχει τις ρίζες του στις αρχές του 20ού αιώνα. Στην περιοχή της Παντάνασσας, λίγα μέτρα από το σημείο όπου πραγματοποιείται σήμερα, οι σιδεράδες της εποχής πετούσαν στον δρόμο μεταλλικά αντικείμενα όπως φτυάρια και αξίνες, προκειμένου να δημιουργήσουν θόρυβο και να αναγγείλουν την Ανάσταση.

Νάξος

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο συμβολισμό τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Πρώτη Ανάσταση στη Νάξο, σηματοδοτώντας το προανάκρουσμα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας.

Στην Ιερά Μητρόπολη Νάξου, η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική. Με το άκουσμα του «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην, ότι ου κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι», ο ναός σείστηκε κυριολεκτικά, καθώς οι πιστοί χτυπούσαν και κουνoύσαν με δύναμη τα στασίδια, δημιουργώντας έναν δυνατό, ρυθμικό ήχο που αποτυπώνει τον συμβολισμό της στιγμής.

Την ίδια ώρα, οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κινούνταν στον ίδιο ρυθμό, αναπαριστώντας τον σεισμό που, σύμφωνα με την παράδοση, συνόδευσε την Ανάσταση του Χριστού.

Η «Πρώτη Ανάσταση» αποτελεί μια έντονα βιωματική εμπειρία για τους πιστούς, οι οποίοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στην αποψινή κορύφωση, περιμένοντας με λαχτάρα το χαρμόσυνο «Χριστός Ανέστη».

Κέρκυρα

Οι κρότοι της πρώτης Ανάστασης ακούστηκαν ήδη στην Παναγία Φανερωμένη ή Ιερό Ναό των Ξένων, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Η λειτουργία με το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα, ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο, λόγο μετά τις 6 το πρωί με πολυέλαιους και στασίδια να σείονται, ενώ ακολουθεί στις 11:00 το σπάσιμο των μπότηδων.

